Na film "Nieznany", opisujący historię Roberta Lewandowskiego, kibice czekali od bardzo dawna. Produkcja przedstawia wątki, które do tej pory nie pojawiały się w opinii publicznej, odkrywając "Lewego", jakiego do tej pory znali głównie jego bliscy. Opisuje drogę na szczyt kapitana reprezentacji Polski, ale i porażki, których również nie brakowało.

Skrywany latami kompleks Roberta Lewandowskiego

Film produkcji Amazon Prime Video odkrywa przed kibicami wiele sekretów z życia Roberta Lewandowskiego, w tym także tych prywatnych, wstydliwych, skrywanych przed światem . Piłkarz otworzył drzwi do swojego domu, ale i do swojego wnętrza.

Jednym z przykładów jego otwartości jest kompleks, jaki towarzyszył mu przez cały okres dorastania, związany z brakiem umięśnienia, które obserwował u swoich rówieśników. - Byłem wesołym, uśmiechniętym chłopakiem, otwartym na świat, ale pewne sytuacje życiowe mnie trochę zblokowały. Do wieku nastolatka to było moim kompleksem, że nie miałem tych mięśni. Że kolana był szersze niż mięśnie. I przez to było mi nawet czasami głupio. Zastanawiałem się nawet, czy włożyć krótkie spodenki, bo mam tak chude nogi, że to dziwnie wygląda - mówił szczerze piłkarz FC Barcelona.

- Brakowało mi odwagi, pewności siebie. Moi rówieśnicy wykorzystywali to, żeby mi dopiec albo coś powiedzieć. Wiadomo, jak to jest u młodych chłopaków. Szukają słabych punktów u tych słabszych - przyznawał w filmie "Nieznany".

Co więcej, nawet kibice Borussii Dortmund, wypowiadający się w filmie o polskim napastniku, przyznawali, że kiedy przyszedł do ich klubu, wyglądał na zbyt chudego i nie do końca poważnego piłkarza, któremu nie dawali zbyt wielkich szans na to, by został gwiazdą.