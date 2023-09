O księdzu Michale Woźnickim głośno zrobiło się przed kilkoma laty, kiedy to otrzymał zakaz głoszenia Ewangelii z powodu błędów w nauczaniu. Poza tym bez zgody przełożonych w prywatnej kaplicy odprawiał mszę w formie rytu rzymskiego. Ostatecznie, w 2018 roku, przez nagminne łamanie zasad i niesubordynację został wydalony ze Zgromadzenia Salezjańskiego. Objęto go również karą suspensy, co oznacza ograniczenie lub zakaz wykonywania czynności wynikających z przyjęcia święceń kapłańskich.

Mimo że archidiecezja poznańska nakazała Woźnickiemu likwidację kaplicy, on nie podporządkował się decyzji. Był też problem z wydaleniem go z pokojów klasztornych. Ostatecznie w zeszłym roku udało się przeprowadzić eksmisję. Kilka miesięcy później duchowny otrzymał pismo z Watykanu, w którym oskarżono go o herezję i schizmę, ponieważ nie uznaje on papieża Franciszka.

Co więcej, bez zażenowania obraża ludzi z różnych środowisk, w tym ze świata sportu. Podczas trwania mistrzostw świata w lekkoatletyce zaatakował Ewę Swobodę , a jego słowa odbiły się bardzo głośnym echem.

Nienawidzę na tym świecie wszystkiego, co ma choćby naparstek zła. Brzydzę się tym. Ewa Swoboda, nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór, jeszcze z tymi kolczykami. I co z tego, że wygrywasz? Za 10 lat już nie będziesz. Będziesz jak stary sportowiec, który mówi, że już musi kończyć karierę, bo wcześniej skakało się wysoko, a dziś już nie można ~ - powiedział w swoim "kazaniu".

Niestety, na tym nie poprzestaje. Teraz na tapet bierze Roberta Lewandowskiego i reprezentację Polski.

Kuriozalne oskarżenia suspendowanego księdza pod adresem reprezentacji Polski i Roberta Lewandowskiego. "Nie walczą w imię Boga"

Ksiądz Woźnicki znów przemówił z "ambony". Do sieci trafiło wideo zarejestrowane w jego nielegalnej kaplicy. Podczas "kazania" w skandaliczny sposób atakuje kapitana polskiej kadry i w ogóle cały zespół. Jego zdaniem przyczyna problemów i porażek tkwi w braku wiary w Boga. "Niewierni" mają być nie tylko piłkarze, ale i działacze, którzy w jego opinii kierują się żądzą pieniądza.

"Walczycie dla Boga. O wygranie meczu też. Walczycie o zwycięstwo w niebie. O kształtowanie charakteru, który wam pozwoli, że nawet jak przegrasz, to nie okaże się, żeś szmata. A jak wygrasz, to nie zniweczysz zwycięstwa, nie pójdziesz do burdelu, nie zrobicie imprezy i zniszczycie hotelu, bo teraz macie prawo, bo wy teraz złote medale macie" - mówi suspendowany duchowny w najnowszym przemówieniu.

Polacy nigdy nie zdobędą mistrzostwa świata w piłce nożnej, bo to jest sport walki. Tak długo, jak nie będą katolikami, a niepostoborowymi miągwami. (...) Nie wygrają żadnych mistrzostw świata, chyba że kantem, oszustwem. To tak. Bo nie walczą w imię Boga, za Boga, dla Boga, dla wieczności, dla naszej ojczyzny, katolickiej Polski ~ - dodaje.

Na surową ocenę wystawia także wiarę "Lewego". I kwestionuje ją ze względu na fakt, że zawodnik reprezentacji Polski i Barcelony już kiedyś sygnalizował, że "nie ma problemu", aby wystąpić w meczu z tęczową opaską. Ta ma być symbolem wsparcia dla środowisk LGBT.

"O Lewandowskim będą mówić, że nie wstydzi się Jezusa, a założy sobie opaskę LG. Zobeczeniec jest? A żonę ma! Lewandowski, piłkarzyk z opaseczką LG i tak dalej. Bo zboczony w głowie jest. (...) Lewandowski pod takim znakiem [tęczy] staje, stawał. A potem się dziwi, że w piłkę nie może trafić albo się przewróci zamiast gola strzelić " - grzmi Michał Woźnicki i udowadnia, że postulaty o całkowite odizolowanie go i usunięcie z Kościoła są zasadne.

