Rayo Vallecano - FC Barcelona. "Skandaliczna akcja", Robert Lewandowski w roli głównej

Robert Lewandowski i jego francuski rywal znaleźli się po meczu w centrum uwagi także za sprawą jeszcze jednej sytuacji, do której doszło w drugiej połowie meczu. Stojący obok "Lewego" w polu karnym Florian Lejeune nagle postanowił go złapać i przewrócić na murawę . Wszystko odbyło się bez piłki, która znajdowała się poza "szesnastką". Sędzia Jose Luis Munuera Montero nie zwrócił uwagę na to zajście, a VAR nie zdecydował się na interwencję.