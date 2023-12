Skandal w meczu Barcelony, wielkie kontrowersje. Powtórki są bezlitosne

FC Barcelona pokonała w rozegranym w środę na Stadionie Olimpijskim meczu La Liga Almerię 3:2. Bohaterem ekipy trenera Xaviego Hernandeza został Sergi Roberto, który zanotował dublet. To on zapewnił "Dumie Katalonii" zwycięstwo, wykorzystując w końcówce spotkania podanie Roberta Lewandowskiego. Wcześniej trafił do siatki także po rzucie rożnym. Jak pokazały jednak powtórki, sędzia najprawdopodobniej popełnił koszmarny błąd. Barcelonie nie należał się bowiem korner, a piłka powinna trafić do przyjezdnych. Ta sytuacja wypaczyła wynik meczu, wzbudzając kontrowersje.