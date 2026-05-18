Siostra publicznie zwróciła się do Lewandowskiego. "Twoja dumna fanka"

Kiedy cztery lata temu Robert Lewandowski dołączał do Barcelony, kibice z całego świata przylecieli do stolicy Katalonii, aby po raz pierwszy zobaczyć go w koszulce "Blaugrany" na Camp Nou podczas oficjalnej prezentacji. Cztery lata później, dokładnie w tym samym miejscu, kibice ponownie zasiedli na trybunach dla kapitana reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tym razem jednak zamiast łez radości polały się łzy wzruszenia. W niedzielę 17 maja napastnik zaliczył bowiem swój "last dance" jako zawodnik FC Barcelona podczas meczu z Realem Betis wygranego 3:1.

Milena Lewandowska-Miros przemówiła po ostatnim meczu Roberta w Barcelonie. "To będą piękne wspomnienia"

W tym niezwykle ważnym dniu 37-latkowi towarzyszyli jego bliscy i przyjaciele. Na Camp Nou nie zabrakło żony i córek Roberta, mamy piłkarza, a także m.in. Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki, którzy z Lewandowskimi przyjaźnią się od lat. W stolicy Katalonii nie zjawiła się jednak siostra Roberta, Milena Lewandowska-Miros. Kobieta ostatni występ swojego brata oglądała przed telewizorem, a jeszcze przed pożegnaniem napastnika z kibicami zamieściła w mediach społecznościowych poruszające wideo, w którym podsumowała przygodę swojego brata w katalońskiej drużynie.

"Dziękujemy za te piękne 4 lata w Barcelonie. Za to, że mogliśmy być częścią tej niesamowitej przygody razem z Tobą. To będą piękne wspomnienia. Za ogrom pracy, serce, poświęcenie i życie podporządkowane jednemu celowi - by każdego dnia być najlepszym. A wszystko pod niesamowitą presją. Dla mnie jesteś najlepszy. Zawsze. Twoja dumna fanka" - napisała na swoim profilu na Instagramie.

Rozwiń

Tymczasem media coraz głośniej rozpisują się o piłkarskiej przyszłości jednego z najlepszych napastników swojego pokolenia. W ostatnim czasie zainteresowanie Polakiem wyraził miały dwa włoskie giganty - AC Milan oraz Juventus. Portugalskie media donosiły natomiast, że chętny do współpracy z Lewandowskim byłby także klub FC Porto. Do "walki" o 37-latka miały włączyć się także kluby spoza Europy z saudyjskimi Al-Hilal i Al Nassr na czele. Na ostateczną decyzję dotyczącą tego, w jakich barwach zobaczymy wkrótce Roberta Lewandowskiego, z pewnością trzeba będzie jeszcze poczekać. Na ten moment wydaje się, że jest to kwestia kilku dni, a nawet tygodni.

Robert Lewandowski, FC Barcelona MATTHIEU MIRVILLE AFP

Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Jaime Reina AFP

Milena Lewandowska AKPA

DJB: Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO