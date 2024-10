Największym i najgłośniejszym wydarzeniem piłkarskiego weekendu było "El Clasico" rozgrywane na Estadio Santiago Bernabeu. Zapowiadało się ono jako niezwykle emocjonujące starcie dwóch gigantów, którzy przystąpią do rywalizacji w kapitalnej formie, co zwiastowało wiele bramek. Trudno było jednak przewidzieć, że do siatki trafiać będzie tylko jedna drużyna.