Show Roberta Lewandowskiego, w Hiszpanii aż huczy. Polak trafił na okładkę

Robert Lewandowski przeżywa ostatnio dobry czas w barwach FC Barcelona. W 13 poprzednich meczach nasz napastnik zdobył łącznie 9 bramek we wszystkich rozgrywkach, dokładając do tego także jedną asystę. Właśnie z tego powodu reprezentant Polski trafił na okładkę piątkowego wydania katalońskiego dziennika "L'Esportiu", na której widzimy go, celebrującego kolejne trafienie.

Gol we krwi ~ zatytułowano okładkę najnowszego wydania

Katalońscy dziennikarze przygotowali także specjalny artykuł poświęcony Robertowi Lewandowskiemu. Podkreślili w nim, że 35-latek daleki jest wprawdzie od swoich najlepszych statystyk, gdy zachwycał skutecznością jeszcze w barwach Bayernu Monachium, ale mimo to jest jednym z liderów drużyny i to właśnie on wnosi najwięcej do ataku drużyny prowadzonej przez trenera Xaviego Hernandeza. Reklama

- Robert Lewandowski zakończył swój pierwszy sezony w Barcelonie z 33 golami na koncie. To prawda, że był daleki od 50 trafień, które zwykł notować w Bayernie Monachium, ale ani Barcelonia nie była bawarskim klubem, ani Robert Lewandowski nie był już taki sam. W wieku 35 lat jasne jest, że Polak nie jest już tym samym napastnikiem, jakim był pięć czy dziesięć lat temu, ale wciąż ma strzelanie goli we krwi, a Barcelona go potrzebuje - stwierdził dziennik "L'Esportiu".

FC Barcelona. Robert Lewandowski trafił na okładkę, Polak doceniony przez dziennikarzy

Dalej czytamy, że w 2024 roku mimo wszystko Robert Lewandowski pokazuje zupełnie inną wersję samego siebie. Regularnie zdobywa bramki, będąc przy tym jednym z najlepszych strzelców w Europie, a skuteczność pokazał także w kilku sytuacjach, po których jego trafienia ostatecznie nie były uznane. I nikt w drużynie nie może się z nim równać pod względem statystyk notowanych przy okazji bramek zdobywanych przez FC Barcelona.

Krótko mówiąc, mimo że nie jest najlepszym Robertem Lewandowskim, jakiego widzieliśmy w jego karierze i miał złe passy w tym sezonie, prawda jest taka, że Polak w dalszym ciągu dźwiga ciężar ofensywy Barcelony. (...) Polak opowiada o ważnych meczach, w których wszyscy będą musieli dać z siebie wszystko, łącznie z nim. Jego gole mogą jeszcze trochę przedłużyć życie Barcelony poprzez awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i próbę walki w La Liga, dopóki będzie to możliwe ~ zaznaczyli katalońscy dziennikarze

Sam Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie tego, co czeka FC Barcelona w najbliższym czasie, podczas wywiadu, jakiego udzielił klubowym mediom. Zaznaczył w nim, że teraz każde zwycięstwo może okazać się kluczowe dla losów całego sezonu. Reklama

- Jestem w Barcelonie od półtora roku i czuję się dobrze. Wygrałem już z nim trofea i strzeliłem dla niego sporo goli. Jesteśmy w punkcie, w którym możemy nie tylko wygrywać, ale i prezentować się lepiej, a przed nami bardzo ważne mecze. W pierwszym meczu z SSC Napoli zagraliśmy bardzo dobrze, szczególnie w początkowych 30 minutach. Jeśli w rewanżu zaprezentujemy się tak jak w pierwszej pół godzinie w Neapolu, to możemy wygrać i strzelić kilka goli. Chcemy awansować do kolejnej rundy - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Reklama Robert Lewandowski strzela gola na 0-1. Barcelona prowadzi w Neapolu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Na zdjęciu snajper FC Barcelona Robert Lewandowski oraz prezes mistrza Hiszpanii - Joan Laporta / Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP / Josep LAGO / AFP