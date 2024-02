Show Lewandowskiego, a tu Xavi nagle ogłasza. Nie pozostawił żadnych złudzeń

Robert Lewandowski odrodził się na nowo. W ostatnich tygodniach reprezentant Polski ponownie urządza strzeleckie show w meczach FC Barcelona, regularnie trafiając do siatki. - Mam nadzieję, że Lewandowski nam pomoże. Wykonał krok do przodu - ogłosił trener "Dumy Katalonii" Xavi Hernandez przed kolejnym meczem La Liga z Getafe. Odniósł się także do przyczyn poprawy dyspozycji naszego napastnika, nie pozostawiając w tej kwestii żadnych złudzeń.