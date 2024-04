Dużym błędem naszej reprezentacji, jak i samego Roberta, jest fakt, że cofa się on po piłkę na czterdziesty metr od bramki rywali. "Lewy" odkąd gra w Hiszpanii zmienia swój styl gry, ale trzeba pamiętać, że on jest bardzo niebezpieczny w obrębie szesnastki, jak i w samym polu karnym przeciwników. Gdy znajduje się czterdzieści metrów od bramki już tak nie jest. Do gry w tym fragmencie boiska mamy innych zawodników. Jeśli ta tendencja się utrzyma i nasz kapitan nadal będzie preferował taką grę to potrzebujemy typowej "dziewiątki", jaką jest Piątek i Buksa

~ stwierdził Artur Wichniarek