Show Lewandowskiego, a potem takie słowa. Kluczowe wieści. "Tak będzie"

Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski błyszczy, Jerzy Engel komentuje

Jak przyznał były szkoleniowiec, nie interesuje go to, by prowadzona przez trenera Michała Probierze reprezentacja Polski zanotowała niezwykle efektowną wygraną, strzelając Estonii kilka goli. Dla niego liczy się jedynie zwycięstwo.

Ważne żebyśmy wygrali. Obojętnie, czy jedną bramką, czy np. pięcioma. Najważniejsze jest zwycięstwo i nie liczmy na to, że będzie grad bramek. Mecz może się tak ułożyć, że szybko otworzymy wynik. Wtedy przeciwnik będzie musiał się odsłaniać i będzie łatwiej. Ale jak się tak nie ułoży, to możemy się męczyć do ostatniego gwizdka. Trzeba być przygotowanym na twardy bój. Dla Estończyków to mecz wielkiej szansy

I dodał: - Niech zagra najlepszy możliwy skład od pierwszej minuty aż do momentu, gdy wynik będzie pewny. Nie ma czasu na eksperymenty. Muszą grać najlepsi i w tym momencie najbardziej przygotowani do gry i ci, w których selekcjoner wierzy, że zrealizują to, co sobie założy. Trener teoretycznie rozegrał już te mecze w głowie kilkakrotnie. Tu nie ma przypadkowych graczy i najlepsi z nich muszą wystąpić od pierwszej do ostatniej minuty.