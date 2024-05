Dlatego też Robert Lewandowski był murowanym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki. Marzenia Polaka zniweczyli jednak organizatorzy, informując o odwołaniu plebiscytu. Ta decyzja przez wielu została przyjęta z wielkim oburzeniem. Pojawiły się nawet głosy, że polski napastnik został "okradziony" z prestiżowego lauru. I choć temat wracał później kilkukrotnie, ostatnio o sprawie było już cicho... Aż do czasu ostatnich wypowiedzi "Lewego".

- Oczywiście, że chciałbym kiedyś otrzymać Złotą Piłkę. To nie tak, że jestem zły czy smutny, że wciąż brakuje mi tego trofeum. Mam jednak wrażenie, że w tamtych latach była na to moja kolej - przekazał we wspomnianym wywiadzie Robert Lewandowski. Ta z 2021 roku należy do Leo Messiego. Zauważyłem jednak, że krążą plotki o zaległym przyznaniu Złotej Piłki za rok 2020. Tamten rok był dla mnie wyjątkowy, byłem na swoim najwyższym poziomie, wygraliśmy wszystko.