Zimą po sezonie 2025 Al-Hilal rezygnowało z Joao Cancelo. Boczny obrońca z Portugalii nie zagrał w Arabii Saudyjskiej na tyle dobrze, aby zapewnić sobie nowy kontrakt.

Trudno więc oczekiwać, że Cancelo wróci na Stary Kontynent i wskoczy na poziom europejski. A jego aspiracje są podobno bardo wysokie.

Po Cancelo zgłosiły się dwa jego byłe włoskie kluby - Inter Mediolan i Juventus. Portugalczyk rzekomo wstrzymał swoją decyzję, ponieważ wciąż czeka i liczy na to, że FC Barcelona zgłosi się po niego zimą.

"Duma Katalonii" przede wszystkim chciałaby jednak wzmocnić się na pozycji środkowego obrońcy, aby z konieczności nie musiał grać na niej Gerard Martin - nominalny boczny obrońca.

Flick nie jest przekonany do Cancelo. To może przekreślić marzenie Portugalczyka o powrocie

Możliwe, że marzenie Joao Cancelo ostatecznie nie zostanie zrealizowane. Na drodze stanęła bowiem bardzo poważna przeszkoda, jakim jest brak przekonania ze strony Hansiego Flicka.

Madrycka "Marca" podaje, że niemiecki szkoleniowiec nie jest zwolennikiem sprowadzenia Joao Cancelo. Stanowisko Flicka może okazać się w tym aspekcie absolutnie kluczowe.

Niemcowi trudno się dziwić. Joao Cancelo to zawodnik, który ostatni rok spędził poza poważnym futbolem. Jego przygoda w FC Barcelona w sezonie 2023/24 nie była natomiast zbyt udana.

Cancelo dla Barcy zagrał, co prawda, kilka dobrych meczów, ale w kluczowych momentach w Lidze Mistrzów był jednym z głównych winowajców porażek. Jego fatalny występ w meczu z PSG i sprokurowanie głupiego rzutu karnego na Dembele to coś, czego kibice "Dumy Katalonii" prędko nie zapomną.

Ostateczne decyzje w temacie strategii trsnsferowej Barcelony mają zostać podjęte po Superpucharze Hiszpanii. Podczas miniturnieju w Arabii Saudyjskiej sztab Flicka i Deco mają wyciągnąć odpowiednie wnioski i postanowić, czy zimą chcą dokonywać jakichkolwiek wzmocnień. Jeśli tak, prawdopodobnie będzie to sprowadzenie środowego, a nie bocznego obrońcy.

To jasna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego. Zimą klub nie sprowadzi raczej nikogo, kto wzmocni linię ataku. Na transfer swojego byłego kolegi z Barcelony jeszcze za czasów Xaviego, Polak również raczej nie ma co liczyć.

Joao Cancelo AFP

Joao Cancelo i Robert Lewandowski AFP

Hansi Flick MIGUEL RIOPA AFP