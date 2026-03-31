Sensacyjny transfer wisi w powietrzu, jest ruch Barcelony. On może zastąpić Lewandowskiego

Robert Lewandowski, choć w bieżącym sezonie nie notował jak dotychczas tak imponujących liczb w barwach FC Barcelona jak w poprzednich kampaniach, wciąż pozostaje jednym z najskuteczniejszych zawodników "Dumy Katalonii", mając na swym koncie 16 bramek uzbieranych na wszystkich możliwych piłkarskich frontach.

Tymczasem kontrakt Polaka z "Barcą" niebawem wygaśnie i zasadne pozostaje pytanie - co dalej? Choć przez wiele miesięcy wydawało się, że przygoda "Lewego" z "Blaugraną" niebawem dobiegnie końca, to ostatnio w medialnych spekulacjach zaczęły przeważać informacje o tym, że dojdzie tu do prolongaty umowy.

Co by się ostatecznie nie wydarzyło w tym kontekście, Barcelona bez dwóch zdań musi pomyśleć o nowym napastniku, który prędzej czy później przejąłby w pełni schedę po "RL9". Sporo mówiło się tu chociażby o Julianie Alvarezie, ale niespodziewanie jednym z kandydatów na szpicę w "Barcy" stał się... Fisnik Asllani.

Asllani na celowniku FC Barcelona. Deco już działa ws. napastnika

Kosowianin błyszczy w bieżącym sezonie w barwach niemieckiego Hoffenheim, w którym uzbierał już dziewięć trafień i osiem asyst, co tylko pokazuje jego mocną wszechstronność w ofensywie. Jeśli więc FCB faktycznie chciałaby zakontraktować 23-latka, to musi działać sprawnie, bo Asllani na letnim rynku transferowym bez najmniejszych wątpliwości ściągnie też uwagę innych dużych europejskich klubów.

Jak opisuje Tomas Andreu, dziennikarz "Sportu", reprezentanta Kosowa na swój celownik wzięły już liczne kluby z Bundesligi, Premier League i Serie A, natomiast mistrzowie Hiszpanii również już nie próżnują.

"Deco i kierownictwo sportowe 'Barcy' badają obecnie profil tego młodego napastnika, który ma udokumentowany dorobek strzelecki w zawodowym futbolu i nie wymagałby wielomilionowej inwestycji. Byłaby to przystępna i realistyczna operacja przy obecnym stanie finansów 'Barcy', a także wypełniłaby potencjalną lukę po odejściu Roberta Lewandowskiego" - wskazuje Andreu, wspominając też, że między stronami doszło już do kontaktu w kwestii warunków możliwego transferu.

Lewandowski z kadrą Polski, Asllani z drużyną Kosowa. Wielkie wyzwania napastników w barażach o MŚ 2026

Przypieczętowanie transakcji nastąpi formalnie oczywiście najwcześniej w lipcu. Tymczasem zarówno Robert Lewandowski, jak i Fisnik Asllani skupiają się obecnie na występach swoich reprezentacji w barażach o MŚ 2026. 31 marca Polska powalczy w Solnie ze Szwecją podczas gdy Kosowo w tym samym czasie zmierzy się na własnym terenie z Turcją. W barażowym półfinale przeciw Słowacji Asllani raz pokonał bramkarza rywali i teraz bez wątpienia spróbuje powtórzyć ten wyczyn przy kolejnym niezwykle ważnym wyzwaniu dla swej kadry narodowej.

