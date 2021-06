Przygotowujący się do Euro 2020 Robert Lewandowski ma za sobą kapitalny sezon w barwach Bayernu Monachium. Nasz reprezentant nie tylko zdobył kolejne mistrzostwo Niemiec, lecz przede wszystkim pobił legendarny rekord Gerda Muellera, strzelając 41 goli w Bundeslidze.



Transfer polskiego snajpera do dziś pozostaje marzeniem wielu europejskich drużyn. Po zakończeniu rozgrywek klubowych media obiegły pogłoski między innymi o możliwych przenosinach "Lewego" do Premier League. Głos w tej sprawie zabrał honorowy prezes Bayernu Monachium - Uli Hoeness.



- Bayern ma wszystkie karty w ręku. Kiedy masz w składzie najlepszego snajpera w Europie, to świetna rzecz dla klubu. Robert Lewandowski ma za sobą świetny rok i zasłużenie został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie - stwierdził 69-latek.



Reklama

Transfer Lewandowskiego wykluczony? Euro 2020 na horyzoncie

Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, a klub nie ma żadnego interesu w sprzedaży swojej największej gwiazdy. Polscy fani mają za to nadzieję, że "Lewy" skupia się teraz przede wszystkim na przygotowaniach do Euro 2020. Swój pierwszy mecz na mistrzostwach "Biało-Czerwoni" rozegrają już 14 czerwca. Ich rywalem będzie wówczas Słowacja.



TB