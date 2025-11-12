Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjny transfer Lewandowskiego? Agent Polaka po rozmowach, legenda wkroczyła do akcji

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Kontrakt Polaka wygasa wraz z końcem sezonu, a FC Barcelona wciąż się waha, czy zaoferować mu przedłużenie współpracy. Niezdecydowanie Barcy chcą wykorzystać europejscy giganci na czele z Milanem i Atletico Madryt. Agent napastnika - Pini Zahavi jest już po pierwszych rozmowach, a na tym nie koniec. Do akcji postanowiła wkroczyć absolutna legenda.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiIMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

30 czerwca 2026 - na tę datę przypada wygaśnięcie kontraktu Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Sam napastnik chciałby pozostać w stolicy Katalonii, gdzie czuje się komfortowo i odnalazł swoje miejsce na ziemi. Przekonania odnośnie do dalszej współpracy nie ma jednak "Duma Katalonii".

Lewandowski odejdzie z Barcelony? Polak czeka wciąż na propozycję

Włodarze klubu wciąż debatują, czy warto przedłużać kontrakt z 37-letnim napastnikiem, który coraz częściej przez Hansiego Flicka sadzany jest na ławce rezerwowych. W rywalizacji z Celtą Vigo udowodnił jednak, że nie warto jeszcze stawiać na nim krzyżyka i może wciąż niemal w pojedynkę rozstrzygać losy meczów.

Tymczasem sytuację "Lewego" bacznie monitorują zainteresowane nim kluby, a takowych nie brakuje. Poza popularnymi kierunkami, jak MLS, czy Arabia Saudyjska w swoich szeregach Lewandowskiego widziałyby chętnie AC Milan, czy Atletico Madryt. 

"Rossoneri" mieli już nawet zintensyfikować działania pod kątem sprowadzenia kapitana reprezentacji Polski. Media ujawniły, że agent snajpera - Pini Zahavi miał okazję już odbyć wstępne rozmowy z przedstawicielami włoskie drużyny. A na tym nie koniec.

Hajto grzmi ws. Lewandowskiego. "Nie może być specjalnych zasad!"Polsat Sport

Ibrahimović naciska na transfer Lewandowskiego. Milan przystąpił do negocjacji

Jeden ze specjalistów od rynku transferowego - Sacha Tavolieri ujawnił, że do akcji postanowiła wkroczyć legenda. Na pozyskanie Lewandowskiego naciskać ma sam Zlatan Ibrahimović.

    Agent Lewandowskiego w najbliższych tygodniach ma się spotkać z przedstawicielami klubu z Mediolanu, aby omówić możliwą strukturę wynagrodzenia dostosowaną do finansów "Rossonerich".

    Transfer Lewandowskiego dla potencjalnych "kupców" stanowi prawdziwą okazję, bo za jego pozyskanie nie trzeba byłoby nic płacić Barcelonie. Jeśli w najbliższym czasie nie dojdzie do przedłużenia umowy, "Lewy" od 1 lipca będzie wolnym zawodnikiem. A już na sześć miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu, będzie mógł bez przeszkód negocjować z zainteresowanymi stronami.

    Piłkarz w stroju FC Barcelony wykonuje gest rękami podczas meczu, w tle widoczni są inni zawodnicy drużyny na boisku.
    Robert LewandowskiJavier BorregoAFP
    Mężczyzna w eleganckim, ciemnym garniturze z krawatem stoi przed czerwono-czarną flagą klubu piłkarskiego AC Milan w stadionowej loży.
    Zlatan IbrahimovićClaudio VillaGetty Images
    Piłkarz w pomarańczowej koszulce z emblematem klubu sportowego oraz logo sponsora klaszcze w dłonie na tle rozmytego stadionu.
    Robert LewandowskiMarcel van Dorst/DeFodi ImagesNewspix.pl

