Jak grom z jasnego nieba w weekend gruchnęła wiadomość, jakoby FC Barcelona nie miała w planach przedłużenia wygasającej latem umowy Roberta Lewandowskiego. Oznaczałoby to, że Polak po czterech latach opuściłby stolicę Katalonii. Wielu kibiców wyraziło już opinię, że byłby to nierozsądny ruch ze strony mistrzów Hiszpanii.

To koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Chce z nim grać gwiazda Atletico

"Lewy" nie ma obecnie w kadrze zmiennika o podobnej charakterystyce, a Ferran Torres wydaje się być zbyt nieregularny, żeby wejść na stałe w jego buty. A jako że "Duma Katalonii" zmaga się z problemami finansowymi, nie stać jej obecnie na sprowadzenie alternatywy dla 37-latka, która zapewni tak regularne trafienia.

Sytuacja wciąż jest rozwojowa, a los Lewandowskiego może odmienić ruch jednej z gwiazd rywali - Juliana Alvareza. Redakcja "Fichajes" poinformowała, że Argentyńczyk miał przekazać swoim najbliższym chęć reprezentowania barw "Blaugrany".

Czuję, że mogę dać im więcej, gdybym częściej występował na swojej naturalnej pozycji

Alvarez w Atletico współpracuje w ataku z Alexandrem Sorlothem, ale taki układ miał coraz bardziej mu przeszkadzać. Myśli o opuszczeniu Atletico spotęgować mógł również fatalny start ligowy. Ekipa z Madrytu zanotowała porażkę i dwa remisy i zajmuje odległe 17. miejsce.

Atletico Madryt – Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Alvarez żałuje transferu do Atletico? Piłkarze Simeone rozczarowują

Plotki o możliwym odejściu Alvareza z Atletico zaczęły pojawiać się jednak już wcześniej. "El Chiringuito" w sierpniu informowało, że Argentyńczyk miał żałować przenosin do ekipy Diego Simeone i rozgląda się za nowym pracodawcą.

Redakcja "Fichajes" w przeszłości wielokrotnie bywała krytykowana za nieco gorszą względem topowych hiszpańskich mediów weryfikację newsów. Z drugiej jednak strony, doniesień o niepewnej przyszłości 25-latka w Atleti pojawia się regularnie coraz więcej i to z różnych stron.

Robert Lewandowski Mutsu Kawamori Newspix.pl

Julian Alvarez Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Julian Alvarez i Pedri OSCAR J BARROSO / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP