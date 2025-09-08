Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjny transfer Barcelony? Media: Gwiazdor chce grać z Lewandowskim, już ogłosił

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Robert Lewandowski rozpoczął swój czwarty sezon w barwach Barcelony, a wedle najnowszych ustaleń hiszpańskich mediów, może on być ostatnim. "Duma Katalonii" nie planuje przedłużać jego umowy, choć klamka w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Sytuację może odwrócić głośny transfer gwiazdy jednego z największych rywali Barcy - Atletico Madryt. Jak się okazuje, gwiazdor naciska na odejście właśnie ze względu na osobę Polaka.

Robert Lewandowski i Lamine Yamal
Robert Lewandowski i Lamine YamalUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Jak grom z jasnego nieba w weekend gruchnęła wiadomość, jakoby FC Barcelona nie miała w planach przedłużenia wygasającej latem umowy Roberta Lewandowskiego. Oznaczałoby to, że Polak po czterech latach opuściłby stolicę Katalonii. Wielu kibiców wyraziło już opinię, że byłby to nierozsądny ruch ze strony mistrzów Hiszpanii.

To koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Chce z nim grać gwiazda Atletico

"Lewy" nie ma obecnie w kadrze zmiennika o podobnej charakterystyce, a Ferran Torres wydaje się być zbyt nieregularny, żeby wejść na stałe w jego buty. A jako że "Duma Katalonii" zmaga się z problemami finansowymi, nie stać jej obecnie na sprowadzenie alternatywy dla 37-latka, która zapewni tak regularne trafienia.

    Sytuacja wciąż jest rozwojowa, a los Lewandowskiego może odmienić ruch jednej z gwiazd rywali - Juliana Alvareza. Redakcja "Fichajes" poinformowała, że Argentyńczyk miał przekazać swoim najbliższym chęć reprezentowania barw "Blaugrany".

    Czuję, że mogę dać im więcej, gdybym częściej występował na swojej naturalnej pozycji
    miał stwierdzić napastnik

    Alvarez w Atletico współpracuje w ataku z Alexandrem Sorlothem, ale taki układ miał coraz bardziej mu przeszkadzać. Myśli o opuszczeniu Atletico spotęgować mógł również fatalny start ligowy. Ekipa z Madrytu zanotowała porażkę i dwa remisy i zajmuje odległe 17. miejsce.

    Atletico Madryt – Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

    Alvarez żałuje transferu do Atletico? Piłkarze Simeone rozczarowują

    Plotki o możliwym odejściu Alvareza z Atletico zaczęły pojawiać się jednak już wcześniej. "El Chiringuito" w sierpniu informowało, że Argentyńczyk miał żałować przenosin do ekipy Diego Simeone i rozgląda się za nowym pracodawcą.

    Redakcja "Fichajes" w przeszłości wielokrotnie bywała krytykowana za nieco gorszą względem topowych hiszpańskich mediów weryfikację newsów. Z drugiej jednak strony, doniesień o niepewnej przyszłości 25-latka w Atleti pojawia się regularnie coraz więcej i to z różnych stron.

    Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na plecach stoi na boisku z piłką pod pachą w trakcie meczu, w tle rozmazani kibice na trybunach.
    Robert LewandowskiMutsu KawamoriNewspix.pl
    Dwóch piłkarzy w czerwono-białych pasiastych koszulkach oraz niebieskich spodenkach stoi na boisku podczas meczu, w tle rozmyte postaci oraz kibice na trybunach.
    Julian AlvarezMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, jeden w pasiastym czerwono-białym stroju drużyny Atlético Madryt, drugi w jasnozielonym stroju FC Barcelona, tło rozmyte z kibicami na trybunach.
    Julian Alvarez i PedriOSCAR J BARROSO / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP

