Sensacyjne wieści z Katalonii, gwiazda może dołączyć do "Lewego". Już ogłoszono

Szerokim echem poniosła się sytuacja Roberta Lewandowskiego. Polak już dawno temu ogłosił, że po sezonie 2025/2026 rozstanie się z FC Barcelona i zmieni pracodawcę. Po długim oczekiwaniu i wielu plotkach napastnik w końcu podjął decyzję ws. przyszłości i podpisał umowę z Chicago Fire.

Szum wokół naszego reprezentanta w stolicy Katalonii powoli opada, lecz mimo to w klubie dalej panuje ogromne poruszenie - szczególnie w kontekście linii ofensywnej zespołu. W końcu ekipa wciąż nie znalazła rasowej "9" w miejsce "Lewego", a temat Juliana Alvareza znacznie ucichł. Co więcej, być może Hansi Flick zmuszony będzie do pożegnania z kolejnym napastnikiem.

Niepewna jest przyszłość Ferrana Torresa. O jego odejściu z Barcelony mówiło się już od dłuższego czasu, lecz brakowało w tej sprawie konkretów. Do przełomu może jednak niebawem nadejść, bowiem wobec najnowszych doniesień medialnych na 26-latka mieli znaleźć się chętni.

Torres pożegna się z Barceloną? Są wieści. "Otrzymał kilka ofert"

W tej kwestii kilka informacji przekazał Florian Plettenberg. Dobrze poinformowany dziennikarz za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawnił, że Hiszpan otrzymał już kilka ofert, a jego sytuacja jest oceniana. Co więcej, według jego wieści na wylocie z ekipy aktualnego mistrza Hiszpanii jest także Roony Bardghji.

- Nie tylko Roony Bardghji może odejść z FC Barcelona tego lata, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Przyszłość Ferrana Torresa również jest otwarta. Otrzymał kilka atrakcyjnych ofert, a jego sytuacja jest obecnie oceniana - czytamy.

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Aktualnie Ferran Torres przebywa na piłkarskich mistrzostwach świata. Wraz z kadrą Hiszpanii w piątkowy wieczór czasu polskiego (godz. 21:00) przystąpi do walki o półfinał tej imprezy. W 1/4 finału "La Furia Roja" zagra z Belgią. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia można śledzić w serwisie Interia Sport.

Ferran Torres Urbanandsport AFP

Ferran Torres Urbanandsport AFP

Ferran Torres Francisco Macia AFP





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