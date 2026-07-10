Sensacyjne wieści z Katalonii, gwiazda może dołączyć do "Lewego". Już ogłoszono

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już jakiś czas temu Robert Lewandowski opuścił FC Barcelona i oficjalnie podpisał kontrakt z Chicago Fire. Co ciekawe, według najnowszych medialnych doniesień do niego wkrótce może dołączyć także inny z zawodników ofensywnych klubu - Ferran Torres. Hiszpan miał nawet otrzymać już oferty transferu, lecz decyzja wciąż nie zapadła.

Poruszenie w Barcelonie, może dołączyć do Lewandowskiego. Właśnie ogłoszono
Robert Lewandowski / Ferran Torres MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP / GONGORA / NURPHOTO / AFP

Szerokim echem poniosła się sytuacja Roberta Lewandowskiego. Polak już dawno temu ogłosił, że po sezonie 2025/2026 rozstanie się z FC Barcelona i zmieni pracodawcę. Po długim oczekiwaniu i wielu plotkach napastnik w końcu podjął decyzję ws. przyszłości i podpisał umowę z Chicago Fire.

Szum wokół naszego reprezentanta w stolicy Katalonii powoli opada, lecz mimo to w klubie dalej panuje ogromne poruszenie - szczególnie w kontekście linii ofensywnej zespołu. W końcu ekipa wciąż nie znalazła rasowej "9" w miejsce "Lewego", a temat Juliana Alvareza znacznie ucichł. Co więcej, być może Hansi Flick zmuszony będzie do pożegnania z kolejnym napastnikiem.

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Niepewna jest przyszłość Ferrana Torresa. O jego odejściu z Barcelony mówiło się już od dłuższego czasu, lecz brakowało w tej sprawie konkretów. Do przełomu może jednak niebawem nadejść, bowiem wobec najnowszych doniesień medialnych na 26-latka mieli znaleźć się chętni.

Torres pożegna się z Barceloną? Są wieści. "Otrzymał kilka ofert"

W tej kwestii kilka informacji przekazał Florian Plettenberg. Dobrze poinformowany dziennikarz za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawnił, że Hiszpan otrzymał już kilka ofert, a jego sytuacja jest oceniana. Co więcej, według jego wieści na wylocie z ekipy aktualnego mistrza Hiszpanii jest także Roony Bardghji.

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- Nie tylko Roony Bardghji może odejść z FC Barcelona tego lata, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Przyszłość Ferrana Torresa również jest otwarta. Otrzymał kilka atrakcyjnych ofert, a jego sytuacja jest obecnie oceniana - czytamy.

Aktualnie Ferran Torres przebywa na piłkarskich mistrzostwach świata. Wraz z kadrą Hiszpanii w piątkowy wieczór czasu polskiego (godz. 21:00) przystąpi do walki o półfinał tej imprezy. W 1/4 finału "La Furia Roja" zagra z Belgią. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia można śledzić w serwisie Interia Sport.

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Piłkarz w koszulce FC Barcelony stoi na murawie z rękami założonymi za głową. W tle widać trybuny stadionu oraz sylwetki kibiców.
Ferran TorresUrbanandsportAFP
Piłkarz FC Barcelony wykonuje gest podczas meczu, wokół kilku zawodników w strojach drużyny, w tle widoczni rywale ubrane na żółto oraz rozmyta publiczność na trybunach.
Ferran TorresUrbanandsportAFP
Piłkarz w koszulce FC Barcelony na boisku podczas meczu, na drugim planie zawodnik drużyny w żółtych strojach.
Ferran TorresFrancisco MaciaAFP


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