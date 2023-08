Sensacyjne wieści z Barcelony. Co za nowina dla Lewandowskiego, to ma być hit

W katalońskich mediach aż huczy w sprawie możliwego hitu transferowego, jakiego może dokonać w letnim okienku FC Barcelona. Znów głośno mówi się o tym, że do "Dumy Katalonii" może wrócić... gwiazdor PSG - Neymar, by wspólnie z Robertem Lewandowskim pociągnąć ofensywę drużyny prowadzonej przez trenera Xaviego Hernandeza. Tymczasem, jak donoszą dziennikarze, sam zawodnik zdecydował się na wykonanie zaskakującego ruchu. Czy to skończy się "bombą transferową"?