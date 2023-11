Sensacyjne wieści o transferze Lewandowskiego. A jednak, to może być koniec

Ten tydzień przyniósł kapitalne wiadomości dla FC Barcelona. Po dwóch latach bolesnych klęsk, "Duma Katalonii" w końcu zagwarantowała sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i to niemal na pewno z pierwszego miejsca w grupie, co w teorii zapewnia łatwiejsze losowanie w 1/8 finału. Drużyna prowadzona przez trenera Xaviego Hernandeza postawiła kropkę nad "i", ogrywając we wtorek 2:1 FC Porto .

"Smoki" zostały pokonane, lecz Robert Lewandowski nie przyłożył do tego ręki w znaczący sposób. Był to kolejny przeciętny mecz reprezentanta Polski w barwach FC Barcelona, co wytknęli mu po meczu hiszpańscy dziennikarze , stwierdzając, że nasz napastnik był na murawie po prostu "niewidoczny".

Robert Lewandowski był "niewidzialny". FC Barcelona wciąż nie odnalazła swojej "dziewiątki", która żyje z podań, dzięki którym może strzelić gola. Nie otrzymał takich ~ ocenili występ Polaka eksperci słynnego katalońskiego dziennika "Mundo Deportivo"

Polak spisuje się przeciętnie zwłaszcza poza polem karnym, próbując uczestniczyć w akcjach kombinacyjnych, przez co także często brakuje go tam, gdzie mógłby w najbardziej wymierny sposób pomóc drużynie - w "szesnastce" rywala. Także trener FC Barcelona Xavi Hernandez ma świadomość, że konieczne będzie odpowiednie wykorzystanie potencjału Roberta Lewandowskiego , który wciąż jest wybitnym strzelcem.

Musimy go częściej szukać w polu karnym, musi dostawać więcej podań między rywalami... Inna sprawa, że Robert Lewandowski też musi mieć lepszy timing, aby zaatakować i dostać piłkę. Należy pamiętać, że to nadzwyczajny napastnik, jeden z najlepszych na świecie w ostatnich latach. Musimy go częściej szukać ~ podkreślał Xavi podczas pomeczowej konferencji prasowej

FC Barcelona. Media: Robert Lewandowski problemem, Arabia Saudyjska może wycofać ofertę

To, że Robert Lewandowski znacznie obniżył loty w porównaniu z początkiem poprzedniego sezonu, jest jednak dostrzegane nie tylko w Hiszpanii i w Polsce. Okazuje się bowiem także, że dyspozycja reprezentanta Polski może... zamknąć mu ewentualną "drogę ucieczki" z FC Barcelona. Hiszpańskie media co rusz podkreślają, że "Lewy" może już latem trafić do Arabii Saudyjskiej, która kusiła go ogromną fortuną przed startem sezonu. Temat może jednak być już nieaktualny.

- Robert Lewandowski już stanowi problem w Barcelonie, a w Arabii Saudyjskiej zdali sobie z tego sprawę - podkreśla kataloński portal "El Nacional".

Sezon Roberta Lewandowskiego jest niepokojący i Arabia Saudyjska może wycofać swoją ofertę dla Polaka ~ czytamy dalej

Jak zaznaczono, saudyjscy włodarze nie przekreślili jeszcze Roberta Lewandowskiego, lecz z niepokojem patrzą na jego obecną dyspozycję. Niewykluczone więc, że nie wrócą już do Polaka ze swoją ofertą lub zaproponują mu znacznie niższe apanaże niż poprzedniego lata. Wówczas "Lewy" nie podjął nawet jakichkolwiek rozmów dotyczących możliwego transferu. Sam prezes Barcelony Joan Laporta pewnie nie chciałby wówczas stracić swojej wielkiej gwiazdy. Od tamtej pory trochę się jednak zmieniło, a dodatkowo już w styczniu drużynę "Dumy Katalonii" ma wzmocnić nowy napastnik - Vitor Roque .

