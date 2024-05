Sensacyjne plotki ws. Lewandowskiego, a teraz takie zdjęcie. W Hiszpanii aż zawrzało

W majówkowy weekend z Wysp Brytyjskich nabiegły do nas zaskakujące wieści dotyczące Roberta Lewandowskiego i jego przyszłości w FC Barcelona. Jak poinformowali wówczas dziennikarze "The Sun", "Duma Katalonii" planuje prawdziwą "transferową bombę". Władze klubu miały postawić sobie za cel sprowadzenie snajpera Liverpoolu - Darwina Nuneza i by go wypełnić, są skłonni "poświęcić" Roberta Lewandowskiego.

