Debiutancki sezon w Barcelonie był w wykonaniu Roberta Lewandowskiego imponujący, i to mimo spadku strzeleckiej formy po przyjeździe z mundialu w Katarze. Okazał się najskuteczniejszy ze wszystkich graczy występujący w hiszpańskiej La Lidze, dzięki czemu na koniec wzniósł nie tylko puchar za wygranie rozgrywek razem z drużyną, ale też prestiżowe Trofeo Pichichi.

Teraz jednak jest inaczej. Do tej pory "Lewy" rozegrał dwa mecze, ale w żadnym z nich nie zdołał trafić do siatki. Mimo to Xavi Hernandez nie zdaje się za specjalnie zmartwiony. Wierzy w Polaka i cierpliwie czeka na bramki.

Lewandowski miał dwie lub trzy klarowne sytuacje, by strzelić gola. W końcu trafi do siatki, potrzebuje tego pierwszego trafienia, jak każdy napastnik. Trzeba być cierpliwym ~ - mówił po spotkaniu z Cadiz.

Według informacji katalońskiego "Sportu" szkoleniowiec Barcy wcale gołosłowny nie jest , a deklaracja to nie czysta kurtuazja. "Xavi i sztab nadal ślepo ufają mu [Lewandowskiemu] jako pierwszej '9'. Jak to miało miejsce w niektórych przypadkach w zeszłym roku, uważają, że są to typowe wahania dotyczące napastników i że jest to coś przejściowego" - wyjaśniono.

Z tym większym zaskoczeniem można przyjąć sensacyjne ustalenia agenta piłkarskiego FIFA.

Lewandowski trafi do Arabii Saudyjskiej? "Dlaczego miałbym o tym myśleć?". WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Robert Lewandowski zamieni Barcelonę na Arabię Saudyjską? Zdjęcie od jego żony rozwiewa wątpliwości

Marco Kirdemir przekonuje, że może dojść do zwrotu akcji i zapowiada "transferową bombę" na koniec okienka. Jego zdaniem Saudyjczycy szeroko otwierają "Lewemu" drzwi do siebie. "Al-Hilal i Al-Ittihad chcą sprowadzić Toniego Kroosa w tym sezonie. Bardzo przychylnie patrzą też na Lewandowskiego. Zanim zamknie się okno transferowe, wybuchnie bomba" - twierdzi.

Rzecz w tym, że polski napastnik nie patrzy przychylnie na wyprowadzkę z Barcelony. Niejednokrotnie podkreślał, że czuje się tam szczęśliwy i nie chce niczego zmieniać. A przynajmniej na razie. W czerwcu odpowiedział na pytanie Interii Sport dotyczące możliwych przenosin do Arabii.

"Nie było takiego tematu. Nie myślę więc o tym, bo dlaczego miałbym myśleć, skoro nie ma tematu. Tym bardziej, że mój kontrakt jeszcze trochę trwa. Widzę, co się dzieje [w Arabii - red.], ale mnie to nie dotyczy, na razie mam inne priorytety" - tłumaczył nam.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że także rodzina piłkarza doskonale odnalazła się w Katalonii i nie zamierza stamtąd wyjeżdżać. Anna Lewandowska postawiła sprawę jasno - chciałaby na dłużej zostać w Hiszpanii. Co więcej, zapewne byłaby zadowolona, gdyby jej mąż właśnie tam zakończył karierę.

Jesteśmy w Barcelonie, zmieniła nam ona bardzo dużo. Ja mam nadzieję, nie mówię za mojego męża teraz, ale on wie, jaką ja mam nadzieję, on też w jakimś stopniu by chciał, że zostaniemy w Hiszpanii ~ - wyjaśniła w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim.

To nie wszystko. Teraz, gdy gruchnęła wieść o domniemanym transferze, opublikowała wymowne zdjęcie. Widać na nim ją w objęciach Roberta, odpoczywających na plaży w Barcelonie. "Relaks z moim mężem" - napisała, sygnalizując jednocześnie, że oboje czują się w tamtym miejscu świetnie.

Wymowne zdjęcie Anny Lewandowskiej z Robertem / Instagram/annalewandowska / Instagram

To nie wszystko. Żona "Lewego" potwierdziła też własne zawodowe plany związane z Barceloną. Zdecydowała o organizacji tam następnej edycji "camp by Ann". Harmonogram jest dość napięty i wrażliwy na zmiany. "Kalendarz naszych aktywności zapełniony po brzegi" - ogłosiła. Przenosiny jej i męża do Arabii są zatem mało prawdopodobne.

Robert Lewandowski, FC Barcelona / AFP

Robert Lewandowski, FC Barcelona / David S. Bustamante/Soccrates / Getty Images