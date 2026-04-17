Robert Lewandowski w najbliższych tygodniach powinien przedstawić światu, jaka będzie jego przyszłość. Według katalońskich mediów Polak ma na stole ofertę przedłużenia umowy z FC Barcelona. Ci sami dziennikarze informują jednak, że Lewandowski niekoniecznie jest zadowolony z warunków.

Wobec tego w ostatnie wiadomości mediów wskazują na to, że Lewandowski za kilka tygodnii pożegna się z "Blaugraną". Jeśli tak się stanie, to zrobi to bez wygranej w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA. "Katem" Barcelony okazał się kolejny raz w ostatnich miesiącach Alexander Sorloth.

Niespodziewany cel Barcelony. Może zastąpić Lewandowskiego

Norweg w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym strzelił gola na 2:0, a w rewanżu w Madrycie wywalczył czerwoną kartkę, wychodząc na pozycję sam na sam z bramkarzem. Ostatecznie to Atletico awansowało do półfinału, pokonując Barcelonę 3:2 w dwumeczu i o finał powalczy z Arsenalem.

Jak się okazuje, te występy Sorlotha mogą okazać się trampoliną do Barcelony. Matteo Moretto przekazał bowiem, że Norweg znalazł się na liście zawodników, którzy mogą wzmocnić ofensywę "Dumy Katalonii". Byłaby to opcja zdecydowanie tańsza niż potencjalne sprowadzenie Juliana Alvareza.

Według doniesień "Mundo Deportivo" Norweg ma bowiem w umowie klauzulę odstępnego w wysokości ledwie 35 milionów euro. Transfer Argentyńczyka wyniósłby pewnie przynajmniej trzykrotność tej kwoty. 30-latek w tym sezonie wystąpił w 47 meczach, strzelił 17 goli i raz asystował.

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworyta

Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski już strzela dla FC Barcelona

