Cezary Kucharski: Lewandowski prawie pobił się z Błaszczykowskim

Cezary Kucharski o przyczynach konfliktu "Lewego" z Kubą

- Pierwszy to po prostu różnica charakterów między nimi. A drugi, to wywiad Lewandowskiego, w którym powiedział, że na początku w Niemczech nikt mu nie pomagał - było mu ciężko, miał trudno. Słyszałem, że rodziny Piszczka i Błaszczykowskiego poczuły się urażone. Jak usłyszałem słowa Lewandowskiego, że mu nikt nie pomagał na początku, to byłem zdziwiony, bo to nieprawda była. Pomyślałem, że to może zaboleć Błaszczykowskiego i Piszczka - opowiedział Kucharski.