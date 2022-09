Sensacyjne doniesienia z Katalonii. "Lewy" chce wpływać na skład Barcy?!

Zdaniem katalońskiego portalu "El Nacional" Lewandowski ma naciskać na Xaviego, żeby ten nie wystawiał do gry razem z nim Ferrana Torresa. Polak podobno nie potrafi znaleźć z nim wspólnego języka na murawie i zdecydowanie lepiej czuje się, jeśli obok niego grają Ansu Fati, Raphinia i Ousmane Dembele.

Robert Lewandowski wpływa na skład FC Barcelona?

Jeśli wierzyć katalońskim dziennikarzom, polski napastnik czuje się w zespole na tyle mocno, że chciałby móc wpływać na to, jak będzie wyglądała podstawowa jedenastka FC Barcelona. I dlatego miał poprosić Xaviego o to, by ten nie wystawiał Torresa, jeśli on sam przebywa na murawie.

Choć trudno uwierzyć w takie informacje, to jednak w meczu z Realem Sociedad, wygranym przez Barcę 4:1, po zejściu Torresa gra z przodu układała się wyraźnie lepiej. Natomiast kiedy pojawił się na murawie w starciu z Bayernem Monachium, czasem irytował swoich kolegów.

Jednak bardzo wątpliwe wydaje się, żeby Lewandowski czuł się po kilku miesiącach w stolicy Katalonii tak mocno, żeby próbować wpływać na skład swojej drużyny. A jeszcze mniej prawdopodobne jest, żeby na coś takiego pozwolił sobie Xavi.