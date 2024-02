Jeden z autorów rozmowy na kanale "Foot Truck" zaznaczył we wpisie na Twitterze, że aż ponad pięć lat zajęło mu, aby doprowadzić do takiego wywiadu, w którym Lewandowski w jego formacie będzie odpowiadał na wiele pytań na temat piłki.

Szybkie spostrzeżenia po grillu u Lewandowskiego. Piotr Urban wskazuje

- To nie jest tak, że u nas wszystko funkcjonuje. W Barcelonie teraz wszystko nie funkcjonuje . To widać, jak gramy, że staramy się robić krok do przodu, w sensie poprawiać grę, ale czasami mamy mecze, które powinniśmy może zamknąć szybciej, a bramki tracimy za łatwo - przyznał w rzeczonej rozmowie Lewandowski, a także sam uderzył się w pierś, potwierdzając że własne błędy też go irytują.



- No tak, bo już nie tylko myślisz o tym, by strzelić bramkę. Później myślisz, żeby w ogóle mieć sytuacje. A jak nie masz sytuacji, to żeby w ogóle mieć piłkę. A jak masz piłkę, to ci odskoczyła. Myślisz sobie: "kurde, co się dzieje?". To daj mi jeszcze raz piłkę, ale nie masz szans - zobrazował sytuację, którą wielokrotnie widzieliśmy w ostatnich tygodniach podczas spotkań drużyny z Katalonii.

Wczoraj ukazał się także inny materiał poświęcony "Lewemu" i Barcelonie, a mianowicie odcinek "Prawdy Futbolu". Redaktor Roman Kołtoń zdalnie połączył się z Piotrem Urbanem, ekspertem Polsatu Sport i Eleven Sports, a także szefem akademii Widzewa Łódź i wychowankiem Osasuny Pampeluna.

Jeden z wątków dotyczył ostatniego, głośnego wydarzenia, do którego doszło z inicjatywy Lewandowskiego. Chodzi o organizację grilla dla drużyny w posiadłości Polaka. W Barcelonie poniekąd już doszło do wstrząsu, bo trener Xavi zapowiedział, że z dniem 30 czerwca żegna się z klubem, a Lewandowski miał - jak utrzymuje hiszpańska prasa - uronić łzę na tą okoliczność. Co więcej, miał nakłaniać szkoleniowca, legendę Barcy, do zmiany decyzji.

Urban zaczął od tego, że już w pierwszym meczu po grillu dostrzegł coś, co w trybie ekspresowym mogło być pochodną integracyjnego spotkania.

- Kilka razy widziałem, że był kontratak dla Barcelony i troszkę niektórzy na siłę chcieli podać Robertowi. Pamiętam jedną taką akcję, gdy Guendogan szukał podaniem Lewandowskiego, a ewidentnie lepsze podanie miał do Vitora Roque. Wcześniej też było parę takich akcji. I wtedy pomyślałem - to są małe rzeczy, ale pokazują, że oni wierzą w Roberta, że może taki grill też pomaga w tym, żeby cię trochę polubili. Tak że dla mnie to jest na duży plus, że Robert wyszedł z taką inicjatywą, za to szacun, jednak to on jest liderem tego zespołu. Mam większe wątpliwości, że Robert w ten sposób chciał przekonać Xaviego, ja w to do końca nie wierzę - powiedział Urban.

"Problemem w szatni Barcelony są Guendogan i Lewandowski"

I następnie odwołał się do informacji, którą zaczerpnął z kanału Jijantes FC, który należy do Gerarda Romero.

Gerard Romero, ten obecnie jeden z najbardziej znanych dziennikarzy w Hiszpanii właśnie pod kątem Barcelony, chyba dzień przed tym, jak wyszło, że Robert zaprosił kolegów na grilla, zrobił live’a, z którego później oglądałem skrót. I on otwarcie powiedział, i to naprawdę otwarcie, że problemem w szatni Barcelony są Guendogan i Lewandowski - że oni w ogóle nie wierzą w trenera i robią mu pod górkę. Że oni są problemem dla Xaviego. Tak powiedział. To jest mocne ~ relacjonował Piotr Urban.

Gość "Prawdy Futbolu" daje wiarę tym słowom z dwóch powodów. - To dziennikarz, który jest mega zorientowany. Ma bezpośredni kontakt z samym Xavim. Gość przez całe życie pracował w Katalonii, ma wiedzę, informacje i robi furorę. Dla mnie to było mocne, bo to otwarcie powiedział, ale nie byłem zaskoczony, bo jednak jak troszkę jesteś w tym, to wiesz, że raczej Guendogan i Lewandowski może nie są najbardziej zadowoleni z tego, jak wygląda gra Barcelony.

Robert Lewandowski, FC Barcelona / FAYEZ NURELDINE / AFP

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Urbanandsport/NurPhoto / AFP

Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC Barcelona / Xavier Bonilla / Spain DPPI / DPPI via AFP / AFP