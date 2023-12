Sensacyjna wpadka Barcelony o krok, aż trudno uwierzyć. Lewandowski i spółka wygwizdani

Robert Lewandowski - który ponownie wybiegł w wyjściowym składzie FC Barcelona - długo nie mógł doczekać się na dogodną sytuację. A gdy już trafiła do niego piłka zagrana po rzucie rożnym, znalazł się w trudnej sytuacji i... uderzył ją pośladkiem . W 33. minucie kolejny korner w końcu przyniósł wymierny efekt. I choć ze strzałem głową Ronalda Araujo Luis Maximiano zdołał sobie jeszcze poradzić, to odbił piłkę wprost pod nogi Raphinhi , a ten dopełnił formalności .

FC Barcelona - UD Almeria. Robert Lewandowski i spółka pożegnani gwizdami po pierwszej połowie

W 37. minucie mogło być już 2:0. Po koszmarnym błędzie obrony piłkę otrzymał Robert Lewandowski i kopnął ją mocno lewą nogą z kilku metrów. Bramkarz Almerii zanotował jednak spektakularną interwencję , wyciągając się niczym struna. Po chwili lepszą skutecznością niż Polak popisał się po drugiej stronie boiska Leo Baptistao , który po prostopadłym podaniu stanął oko w oko z Inakim Peną i pokonał go z zimną krwią. Sędzia natychmiast odgwizdał spalonego, ale po analizie VAR gol został uznany . Linię spalonego złamała zbyt daleko wysunięta do tyłu lewa stopa Ronalda Araujo.

Almeria poczuła krew i do końca pierwszej połowy walczyła o drugiego gola. Nie strzeliła go, ale to wystarczyło, by Robert Lewandowski i spółka schodząc do szatni byli żegnani gwizdami.