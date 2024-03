O sprawie rozpisują się dziennikarze katalońskiego portalu "El Nacional". Ich zdaniem Robert Lewandowski jest jednym z kandydatów do opuszczenia ekipy FC Barcelona po zakończeniu obecnego sezonu. I choć znów nie ma sobie równych w całym zespole pod względem liczby zdobywanych bramek, wątpliwości ma budzić jego wiek oraz fakt, że daleko mu do jego najwyższej formy. A do tego dochodzi jeszcze wygórowana pensja reprezentanta Polski, która w znaczący sposób obciąża klubowy budżet.

