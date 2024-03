Sensacyjna wiadomość, potężny ruch Bayernu Monachium. Ostra decyzja FC Barcelona

Media: Bayern Monachium złożył FC Barcelona dwie oferty za Ronalda Araujo

Bayern Monachium najpierw przekazał agentom piłkarza kwotę 70 milionów plus 20 zmiennych. Barcelona odpowiedziała „nie” . Mimo początkowej odmowy Bayern nie poddał się i złożył nową propozycję, podnosząc stałą część swojej oferty z 70 do 80 mln plus dokładając kolejne 10 mln wśród zmiennych. Po raz kolejny reakcja Barcelony była jednak negatywna

Jak zaznaczono, w walkę o transfer Ronalda Araujo osobiście zaangażowany był - łączony ostatnio z zastąpieniem na stanowisku Xaviego Herandeza - trener Thomas Tuchel, który miał osobiście dzwonić do piłkarza, by namówić go na przeprowadzkę.

Dlatego też FC Barcelona nie tylko nie chce go sprzedawać, lecz także zamierza walczyć o przedłużenie jego kontraktu. Obecny obowiązywać będzie przez jeszcze przeszło dwa lata - do 30 czerwca 2026 roku.

Dalej czytamy, że kwestie finansowe nie stanowią dla Ronalda Araujo wielkiego problemu. Dużo większą wagę przywiązuje on do jakości drużyny i to ma obecnie wywoływać u niego pewną obawę. 24-latek ma w sobie bowiem gen zwycięzcy i chce z FC Barcelona wejść na sam szczyt. Dlatego liczy na to, że władze klubu na czele z prezesem Joanem Laportą będą w stanie stworzyć konkurencyjną drużynę, która będzie mogła skutecznie walczyć na wszystkich frontach.