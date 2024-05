Sensacyjna nowina ws. Lewandowskiego. To może być hit. Huczą o "bombie transferowej"

Wydawało się już, że jeśli chodzi o przyszłość Roberta Lewandowskiego wszystko jest już jasne i klarowne. Tymczasem brytyjskie media przedstawił zaskakujące wieści. Jak donosi "The Sun", FC Barcelona jest gotowa na to, by "poświęcić" reprezentanta Polski, przeprowadzając tym samym sensacyjny transfer. Na radarach włodarzy "Dumy Katalonii" miał znaleźć się napastnik jednego z gigantów Premier League.