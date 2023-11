Sensacyjna nowina, już grzmią o skandalu. Barcelona może "wyrzucić" Lewandowskiego

Z tego, co ujawniła rozgłośnia Cadena Ser wynika, że w ciągu czterech sezonów kontraktu Polak będzie zarabiał średnio 26 mln euro brutto rocznie. Wynagrodzenie to nie jest stałe, lecz wzrasta z każdym sezonem. W ubiegłym roku napastnik Barcelony zarobił 20 milionów euro brutto. W tym sezonie jego pensja wzrośnie do 26 mln, a w sezonie 2024/25 do 32 mln. W ostatnim roku kontraktu jego wynagrodzenie ponownie spadnie do 26 milionów

~ przypominają Katalończycy