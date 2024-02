Oczywiście, że tak. Jeśli jesteś zawodnikiem lub trenerem FC Barcelona, odczuwasz dużą presję, to normalne. To bardzo trudny moment - nie tylko dla zawodników, ale także dla Xaviego. Rozumiem, co to dla niego oznacza: to człowiek Barcelony, był zawodnikiem, obecnie jest trenerem… Z emocjonalnego punktu widzenia jest to dla Xaviego bardzo trudne i doskonale go rozumiem. Nie tylko dla niego, ale także dla jego rodziny. Teraz najlepsze jest to, że skupiamy się na obecnym sezonie, ponieważ wciąż możemy wygrywać z Xavim. Nie tylko mecze. Jestem na tym skupiony w stu procentach. Nie na tym, co stanie się na finiszu sezonu. Nie czas teraz o tym rozmawiać, priorytetem są obecne rozgrywki

~ powiedział Robert Lewandowski