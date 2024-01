Robert Lewandowski ostatnio nie zachwyca i jest zaledwie cieniem zawodnika, który błyszczał tuż po przenosinach do FC Barcelona . Nic więc dziwnego, że co jakiś czas pojawiają się spekulacje na temat przyszłości polskiego napastnika, który regularnie łączony jest z innymi klubami.

"Lewandowski zarabia olbrzymie pieniądze, kilkadziesiąt milionów euro, do tego jest wiekowy, a ostatnio gra gorzej. Ale dużo zależy od niego. Kibice Barcy też chcieliby się dowiedzieć, co Robert zamierza" - stwierdził dziennikarz.

Robert Lewandowski nie zagra w MLS? Pojawia się nazwisko Leo Messiego

Lewandowski w ostatnim czasie był łączony m.in. z klubami z Arabii Saudyjskiej , od czasu do czasu pojawiają się też spekulacje na temat możliwej przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych i podpisania kontraktu z którymś z klubów MLS. Taki wariant wziął pod lupę hiszpański serwis elfutbolero.es.

Zdaniem wspomnianego portalu, Lewandowski z pewnością nie trafi do Interu Miami, gdzie na co dzień występuje Leo Messi. Powód? Po pierwsze, to rzekomo sam Argentyńczyk nie chciałby transferu Polaka, z którym nie ma najlepszych relacji. Po drugie do Interu niedawno dołączył Luis Suarez, przez co zespół nie potrzebuje kolejnego napastnika. Druga z kwestii jest niezaprzeczalnym faktem, natomiast pierwsza to tylko dywagacje autora wspomnianego artykułu.