Władimir Semirunnij podczas zorganizowanej 11 kwietnia Gali Olimpijskiej otrzymał rower od Czesława Langa, który pełnił funkcję attaché polskiej reprezentacji olimpijskiej. Legendarny kolarz przyznał wówczas, że wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim pod pewnym względem przypomina mu Tadeja Pogacara, przez wielu uznawanego za obecnie najlepszego kolarza na świecie.

"Dałem słowo i go dotrzymałem. To było bardzo spontaniczne. Zobaczyłem Władka, jego warunki fizyczne i mówię: Kurczę, on może być jak Tadej Pogacar, najlepszy kolarz świata. Nie będę go zabierać z łyżew, ale jakby przyszła mu chęć wsiąść na rower to postanowiłem mu go wręczyć" - wyznał.

Semirunnij zapowiedział, że sprzęt wykorzysta, z jego najnowszej wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej wynika zresztą, że dużo jeździ na rowerze. W ten sposób przygotowuje się do nowego sezonu, ostatnio wybrał się na pięć dni Barcelony, tam również trenował biegając i ćwicząc na siłowni.

Władimir Semirunnij wprost ws. Roberta Lewandowskiego

Wicemistrz olimpijski, który od niemal roku posiada polskie obywatelstwo, w Barcelonie jednak nie tylko trenował. Czas wolny przeznaczył na zwiedzanie miasta, jednak nie odwiedził wszystkich atrakcji. Pominął m.in. stadion Camp Nou, na którym mecze rozgrywa FC Barcelona. W rozmowie z PAP przy okazji przyznał, jaki jest jego stosunek do Roberta Lewandowskiego.

"Kibicuję Robertowi Lewandowskiemu" - zaczął, po czym padło gorzkie wyznanie. "Ale nie jestem fanem piłki" - wypalił.

Podczas rozmowy padł też temat rozpoznawalności. I tego, czy Semirunnij cieszy się tak dużym zainteresowaniem kibiców, jak piłkarze.

Kibice, gdy mnie rozpoznają, to robią zdjęcie, proszą o autograf. To jest fajne. Spokojnie chodzę do sklepów czy do kina. Nie mam z tym problemu. Nie mogę jednak ocenić jak to jest w przypadku piłkarzy

