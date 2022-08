Sędzia po meczu zakpił z Lewandowskiego! Reakcja Polaka była bezcenna

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Po zakończeniu meczu Real Sociedad - FC Barcelona Robert Lewandowski, który strzelił dwa gole, zgodnie ze zwyczajem podszedł do sędziego, by podziękować za zawody. Prowadzący spotkanie arbiter Jose Luis Munuera Montero nie tylko pogratulował Polakowi, lecz... postanowił także z niego zażartować. "Lewy" skwitował jego słowa szerokim uśmiechem. Nic w tym dziwnego, w końcu miał powody do zadowolenia.

Zdjęcie Robert Lewandowski strzelił dwa gole dla FC Barcelona w meczu z Realem Sociedad. Po meczu sędzia zażartował z Polaka / ANDER GILLENEA / AFP