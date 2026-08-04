Schron od "Lewego" w Warszawie. "Pierwszy w Polsce". Ceny rzucają na kolana

Miejsce doraźnego schronienia (MDS), ukrycie i schron to trzy zupełnie inne rzeczy. Oczywiście wszystkie mają na celu ochronę przed atakami powietrznymi, ale w różnym stopniu. MDS to zazwyczaj dobrze przygotowany garaż podziemny, chroniący głównie przed odłamkami rakiety, pocisku czy drona, spadającym gruzem czy kawałkami szkła.

Ukrycia rzecz jasna dają większy poziom bezpieczeństwa, chronią przed falą uderzeniową (gwałtownym wzrostem ciśnienia powietrza po wybuchu). Dzielą się one na kategorie U-1, U-2 i U-3. Druga z nich chroni przed promieniowaniem gamma, a trzecia wytrzymuje maksymalne nadciśnienie fali uderzeniowej.

Duży biznes Lewandowskiego. Mieszkanie kosztuje 60 tys. za metr. Media: najwyższy poziom ochrony

Wciąż jednak nie jest schronem - to właśnie on jest pomieszczeniem najwyższej ochrony. W porównaniu do wcześniej wymienionych opcji jest hermetyczny, posiada filtrowentylację, dzięki czemu chroni od skażeń CBRN, a więc tych zagrażających życiu, wywołanych przez czynniki chemiczne, biologiczne, radiologiczne oraz nuklearne. Schrony również się dzielą - na kategorie S-0, S-1, S-2 i S-3. Mają one odporność na nadciśnienie w wysokości odpowiednio 0,05, 0,10, 0,20 i 0,30 megapaskala.

Na schron w budowanym apartamentowcu przy ul. Chłodnej 35 w Warszawie zdecydowało się Monting Development, którego współwłaścicielami są Danilo Djurović i Robert Lewandowski. Nie wiadomo, której kategorii, ale tygodnik "Polityka" ocenia, że tej najwyższej. Argumentem ku tej tezie mają być wysokie ceny tamtych mieszkań (60-70 tysięcy złotych za metr kwadratowy).

Na ten moment w polskich ukryciach i schronach zmieściłoby się zaledwie 4 procent naszego społeczeństwa (ok. 1,4-1,5 mln osób). Sposób prowadzenia konfliktów zbrojnych w obecnych czasach zmusza do zastanowienia się nad tą kwestią. Trudno się dziwić, że 1 stycznia 2026 r. w życie weszła ustawa o ochronie ludności i ochronie cywilnej i przepisy wykonawcze, czyli tzw. ustawa schronowa. Nowe budynki wielorodzinne i część budynków użyteczności publicznej muszą być projektowane z uwzględnieniem podziemnych kondygnacji w roli miejsc doraźnego schronienia.

Dotyczy do tych nieruchomości, których pozwolenie na budowę wydano od momentu wprowadzenia ustawy, więc apartament w stolicy nie musiał mieć nawet MDS-u. A jednak piłkarz i Djurović zdecydowali się na schron. Media twierdziły w poniedziałek, że uzyskali 140 milionów finansowania od jednego z banków. Zakończenie budowy ma nastąpić 30 czerwca 2027 roku. Pisaliśmy o niej we wrześniu.

Spółka twierdzi, że Chłodna 35 będzie pierwszą w Polsce prywatną inwestycją mieszkaniową z pełnoprawnym schronem. To ma być element premium.

Według danych Państwowej Straży Pożarnej w 2023 r. w Polsce mieliśmy 1903 schronów, 8719 ukryć i 223 113 MDS-ów.

Robert Lewandowski, 05.08.2022 r. XAVIER BONILLA East News

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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