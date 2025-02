Z pełną świadomością można stwierdzić, że FC Barcelona wróciła już do formy, którą prezentowała od sierpnia do listopada. Wówczas "Blaugrana" nawet dla największych rywali takich, jak Real Madryt czy Bayern Monachium wyglądała jak potwór nie do przejścia.

Od stycznia drużyna Hansiego Flicka znów wróciła do takiej dyspozycji i nawet jeśli przydarzają się jakieś wpadki, to w następnym meczu są one błyskawicznie naprawiane. Tak też stało się po remisie 1:1 z Getafe w wyjazdowym meczu La Liga. Reklama

Lewandowski na ławce, Ferran z hat-trickiem. Kibice w szoku

Jedną z kolejnych ofiar stała się Valencia, która przyjechała do Katalonii również na spotkanie w ramach rozgrywek ligowych. "Duma Katalonii" rozbiła rywali aż 7:1. Niedługo później "Blaugrana" wybrała się do Walencji na ćwierćfinał Pucharu Króla.

Niemiecki szkoleniowiec znów zostawił na ławce Roberta Lewandowskiego, ale to Barcelonie w niczym nie przeszkodziło. Po 30 minutach prowadziła bowiem 4:0. To doprowadziło do naprawdę niespotykanych scen, bo kibice "Nietoperzy" zaczęli bezceremonialnie opuszczać stadion.

Oczywiście nie wszyscy, ale realizator transmisji bardzo wyraźnie pokazał, że spora część fanów opuściła stadion. Valencia na boisku dosłownie nie istniała, a hat-tricka zdołał ustrzelić Ferrand Torres, który zagrał w miejsce Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Urbanandsport/NurPhoto / AFP

Plan minimum wykonany. "Barca" ponownie liderem! / AFP