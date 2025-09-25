Sceny przed meczem Barcelony, tak kibice potraktowali piłkarzy. Lewandowski zareagował od razu
Piłkarze FC Barcelona w czwartek dotarli do regionu Asturia, w którym przyszło im się mierzyć z tamtejszym Realem Oviedo i już na lotnisku czekała ich... naprawdę miła scena, bowiem - mimo odległości dzielącej to miejsce od stolicy Katalonii - czekały na nich tłumy fanów "Blaugrany". Niektórzy z graczy - w tym Robert Lewandowski - nie wahali się ani chwili w kwestii tego, jak zareagować na tego typu oddanie.
Piłkarze FC Barcelona po pewnym (3:0) zwycięstwie nad Getafe na Estadi Johan Cruyff mogli szykować się do kolejnego starcia w ramach rozgrywek Primera Division - tym razem na wyjeździe.
Rywalem "Blaugrany" został w tym przypadku zespół Realu Oviedo, a to oznaczało konieczność przetransportowania się podopiecznych Hansiego Flicka na lotnisko w Asturii, odległe od stolicy Katalonii o około 850 km. Co ciekawe gracze FCB mogli tam... czuć się niczym w domu.
Lewandowski i spółka przywitani przez tłumy setki kilometrów od Barcelony. Reakcja mogła być tylko jedna
Jak bowiem informuje Roger Torello, dziennikarz "Mundo Deportivo", przed terminalem w porcie lotniczym na futbolistów czekał tłum ok. 800 kibiców, co bez dwóch zdań można uznać za imponującą liczbę. Część z nich była zapewne przyjezdna, natomiast Torello podkreślił także, że wśród mieszkańców Asturii również znajduje się spore grono sympatyków "Barcy".
Warto nadmienić, że "Duma Katalonii" po raz ostatni zawitała w te strony aż dziewięć lat temu, przy okazji potyczki ze Sportingiem Gijon, nie dziwi więc, że miejscowi kibice byli spragnieni spotkania z gwiazdami swej ukochanej drużyny.
Pewnym zawodem był dla nich bez wątpienia - cokolwiek spodziewany - brak Lamine'a Yamala, który wciąż zmaga się z kontuzją - niemniej fani skupili się tu na innych gwiazdach, w tym kapitanie reprezentacji Polski.
"Bez młodego skrzydłowego najbardziej docenianymi zawodnikami byli Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha i Ronald Araujo, którzy odwzajemnili się serdecznością, podchodząc do kibiców i rozdając autografy" - opisano w serwisie "MD".
Ważne starcie FC Barcelona. Mecz z Realem Oviedo sygnałem dla madrytczyków
Starcie Real Oviedo - FC Barcelona rozpocznie się 25 września równo o godz. 21.30. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego starcia wraz z Interią Sport. Zawodnicy Flicka niezmiennie gonią w tabeli Real Madryt, więc bez dwóch zdań będą chcieli zgarnąć pełną pulę punktową.