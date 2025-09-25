Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny przed meczem Barcelony, tak kibice potraktowali piłkarzy. Lewandowski zareagował od razu

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Piłkarze FC Barcelona w czwartek dotarli do regionu Asturia, w którym przyszło im się mierzyć z tamtejszym Realem Oviedo i już na lotnisku czekała ich... naprawdę miła scena, bowiem - mimo odległości dzielącej to miejsce od stolicy Katalonii - czekały na nich tłumy fanów "Blaugrany". Niektórzy z graczy - w tym Robert Lewandowski - nie wahali się ani chwili w kwestii tego, jak zareagować na tego typu oddanie.

Robert Lewandowski oraz jego koledzy z FC Barcelona zostali przywitani przez tłumy kibiców w okolicach Oviedo
Robert Lewandowski oraz jego koledzy z FC Barcelona zostali przywitani przez tłumy kibiców w okolicach OviedoJudit Cartiel/Getty Images - x.com/BarcaUniversalGetty Images

Piłkarze FC Barcelona po pewnym (3:0) zwycięstwie nad Getafe na Estadi Johan Cruyff mogli szykować się do kolejnego starcia w ramach rozgrywek Primera Division - tym razem na wyjeździe.

Rywalem "Blaugrany" został w tym przypadku zespół Realu Oviedo, a to oznaczało konieczność przetransportowania się podopiecznych Hansiego Flicka na lotnisko w Asturii, odległe od stolicy Katalonii o około 850 km. Co ciekawe gracze FCB mogli tam... czuć się niczym w domu.

FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Lewandowski i spółka przywitani przez tłumy setki kilometrów od Barcelony. Reakcja mogła być tylko jedna

Jak bowiem informuje Roger Torello, dziennikarz "Mundo Deportivo", przed terminalem w porcie lotniczym na futbolistów czekał tłum ok. 800 kibiców, co bez dwóch zdań można uznać za imponującą liczbę. Część z nich była zapewne przyjezdna, natomiast Torello podkreślił także, że wśród mieszkańców Asturii również znajduje się spore grono sympatyków "Barcy".

Warto nadmienić, że "Duma Katalonii" po raz ostatni zawitała w te strony aż dziewięć lat temu, przy okazji potyczki ze Sportingiem Gijon, nie dziwi więc, że miejscowi kibice byli spragnieni spotkania z gwiazdami swej ukochanej drużyny.

Pewnym zawodem był dla nich bez wątpienia - cokolwiek spodziewany - brak Lamine'a Yamala, który wciąż zmaga się z kontuzją - niemniej fani skupili się tu na innych gwiazdach, w tym kapitanie reprezentacji Polski.

"Bez młodego skrzydłowego najbardziej docenianymi zawodnikami byli Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha i Ronald Araujo, którzy odwzajemnili się serdecznością, podchodząc do kibiców i rozdając autografy" - opisano w serwisie "MD".

Ważne starcie FC Barcelona. Mecz z Realem Oviedo sygnałem dla madrytczyków

Starcie Real Oviedo - FC Barcelona rozpocznie się 25 września równo o godz. 21.30. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego starcia wraz z Interią Sport. Zawodnicy Flicka niezmiennie gonią w tabeli Real Madryt, więc bez dwóch zdań będą chcieli zgarnąć pełną pulę punktową.

Zobacz również:

Reprezentacja Izraela
Piłka nożna

Izrael już świętował pozostanie w UEFA. Możliwy zwrot akcji, są nowe doniesienia

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Robert Lewandowski (na środku) cieszący się z gola z kolegami z FC Barcelona
Robert Lewandowski (na środku) cieszący się z gola z kolegami z FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
Piłkarz w stroju treningowym FC Barcelony z widocznym logotypem sponsora na piersi, jasne tło stadionowe, zawodnik skupiony, gotowy do rozgrzewki lub meczu.
Robert LewandowskiMI NEWSAFP
Mężczyzna w średnim wieku w ciemnej koszulce stoi na stadionie, w tle rozmazane postacie i trybuny.
Hansi FlickDennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja