Robert Lewandowski zostaje w Hiszpanii. FC Barcelona odrzuciła saudyjską ofertę

Okienko transferowe w Roshn Saudi League zakończy się dopiero 20 września. Do tego czasu tamtejsze kluby będą mogły kupować zawodników, jednak będzie im to przychodziło z większym trudem, bo w najważniejszych ligach europejskich "deadline day" wypada 1 września. Giganci ze Starego Kontynentu po tym terminie z pewnością nie będą chcieli się osłabiać bez możliwości sprowadzenia następców. Trudno oczekiwać, by Barcelona w ostatnim możliwym dniu sprzedała polskiego napastnika, by mieć niecałe dwanaście godzin na znalezienie nowego zawodnika na rynku.