Saudyjczycy krzyżują plany Barcelony. Spory cios, rykoszet w Lewandowskiego

Z tygodnia na tydzień wszyscy fani futbolu mogą czytać o coraz to nowszych, często wręcz spektakularnych, transferach z Europy do Arabii Saudyjskiej. Bez wątpienia najgłośniejsze w ostatnim czasie były chociażby przenosiny Karima Benzemy czy N'Golo Kante do Al-Ittihad, ale... lato jest jeszcze długie i kolejne wielkie ruchy ze strony szejków na rynku zdają się być już w drodze.