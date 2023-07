Saudyjczycy chcą sprowadzić Roberta Lewandowskiego. Oto ich plan

Pierwszym wielkim piłkarzem, który dał się skusić, był Cristiano Ronaldo . Saudyjczycy chcieli sprowadzić też Lionela Messiego (ostatecznie zdecydował się na Inter Miami ), a teraz chcą mieć u siebie Kyliana Mbappe . Wczoraj świat obiegła informacja, że Al-Hilal jest gotowy zapłacić 300 milionów euro za francuskiego napastnika, co byłoby transferowym rekordem.

Robert Lewandowski też trafi do Arabii Saudyjskiej?

- Nie myślę o tym, bo dlaczego miałbym myśleć, skoro nie ma tematu. Tym bardziej że mój kontrakt jeszcze trochę trwa. Widzę, co się dzieje w Arabii Saudyjskiej, ale mnie to nie dotyczy, na razie mam inne priorytety - podkreślał kapitan reprezentacji Polski.

Według najnowszych doniesień Al-Hilal planuje jednak transfer, który miałby zostać przeprowadzony za rok. Według nieoficjalnych informacji, Barcelona nie przekreśla zainteresowania takim ruchem, ponieważ lato 2024 r. to ostatni moment, by Katalończycy mogli zarobić na Polaku (ma umowę do czerwca 2025 r.).