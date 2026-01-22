Samobój Lewandowskiego, Flick nie zamierzał milczeć. Nagle wypalił przed kamerami

Za nami już wszystkie spotkania 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bez dwóch zdań w tej serii gier w kilku spotkaniach pachniało niespodzianką. Jednym z nich była rywalizacja w Pradze, gdzie tamtejsza Slavia podjęła Barcelonę Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Okazję do gry miał jednak tylko pierwszy z wymienionych i spędził na boisku pełne 90 minut. Mecz ten był bardzo ciekawy, bowiem pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze.

Na kilka chwil przed końcem pierwszej połowy po dwóch golach Fermina Lopeza było już 2:1 dla "Dumy Katalonii". Mimo to do piłkarze obydwu drużyn do szatni schodzili z remisem, bowiem w 44. minucie bramkę samobójczą zdobył Robert Lewandowski. Napastnik kilka chwil później się zrehabilitował i trafił do siatki rywali. Finalnie faworyci dokonali swego i zwyciężyli 4:2, dzięki czemu znacznie przybliżyli się do czołowej ósemki pierwszego etapu rozgrywek.

Kilka słów tuż po meczu powiedział Hansi Flick, czyli opiekun aktualnych mistrzów Hiszpanii. Jak zdradził w rozmowie z Canal+ Sport, rywale wykonali świetną pracę i bardzo dobrze spisali na murawie. Mimo to jego zdaniem Barcelona bardziej zasługiwała na trzy "oczka".

- Zagrali bardzo dobrze, mieli wystarczająco dużo czasu, aby się na nas przygotować. To nie jest żadna wymówka, ale trzeba przyznać, że Slavia zrobiła świetną robotę. To mocny i fizyczny zespół. Na początku mieliśmy trochę problemów przy stałych fragmentach, ale koniec końców uważam, że zasłużyliśmy na trzy punkty - powiedział.

Flick nie ominął Lewandowskiego. Tak wypowiedział się o Polaku

Nie zabrakło także wątku wspomnianego już Lewandowskiego. Jak mówił niemiecki szkoleniowiec, 37-latek niczym nie zawinił przy niefortunnym golu samobójczym. Poza tym 60-latek pochwalił swojego zawodnika i przyznał, że zaangażowanie, jakie prezentował oraz gol na 4:2 pokazał, dlaczego w klubie kochają Polaka.

Uważam, że bramka samobójcza to nie była jego wina. Jeden z zawodników trącił piłkę, a Robert był za nim i nie miał jak zareagować. Walczył przez 90 minut, dawał z siebie wszystko, utrzymywał piłki, osłaniał je, co było bardzo ważne. Do tego strzelił gola. To właśnie u niego kochamy

Następne spotkanie Barcelona rozegra w niedzielę 25 stycznia. Rywalem ekipy Flicka będzie ostatni w tabeli LaLiga Real Oviedo.

