Są wieści w sprawie Roberta Lewandowskiego. Trener Xavi Hernandez podjął decyzję

Xavi Hernandez zmienia taktykę. To dobre wieści dla Lewandowskiego

Zdaniem hiszpańskim mediów, do gry wrócą wszystkie największe gwiazdy FC Barcelona i wróci do wyjściowej jedenastki także Robert Lewandowski. Do tej pory, w obecnym sezonie wypadł z pierwszego skłądu tylko w tym starciu z RCD Mallorca, co należy traktować jako taktyczny wyjątek, a nie pogorszenie się notowań Polaka u trenera.