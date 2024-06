Są wieści o Lewandowskim, Probierz zdecydował ws. meczu z Francją. Jest jedno "ale"

Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty

Robert Lewandowski nie spisał się w meczu z Austrią

Kibice nie są zadowoleni z gry Roberta Lewandowskiego w meczu z Austrią. Choć to nie jego wina, że gra kadry nagle stanęła, to zejście Krzysztofa Piątka wydawało się zupełnie zabić nadzieję na powodzenie w tym spotkaniu. Po przegranej kapitan starał się jeszcze motywować pozostałych zawodników, ale nie wydaje się, by podziałało to przed nadchodzącym meczem z Francją.