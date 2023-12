Są nowe informacje. Zapadła decyzja ws. następcy Roberta Lewandowskiego

Kolejny mecz bez trafienia Polak zaliczył w niedzielę przeciwko Atletico Madryt , ale to spotkanie Barcelona wygrała 1-0 i zajmuje trzecie miejsce w tabeli . Gorzej wygląda sytuacja Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców, bo z siedmioma trafieniami zajmuje piąte miejsce.

Vitor Roque już nie zagra w Athletico Paranaense

Już wiadomo, że 18-letni napastnik dołączy do Barcelony zimą, ale teraz pojawiły się nowe, satysfakcjonujące Katalończycków wiadomości. Jak bowiem podaje brazylijski dziennikarz Joaquim Piera, Athletico zdecydowało, że Roque nie zagra w ostatnim spotkaniu tego klubu w tym roku, więc tym samym może się już przygotowywać do wylotu do Barcelony.