Rywal "zaczepił" Lewandowskiego tuż po meczu. Reakcja Polaka była natychmiastowa

Robert Lewandowski - choć początkowo zdawał się nie słyszeć piłkarza z przeciwnej drużyny - oczywiście ostatecznie mu nie odmówił . Zatrzymał się na moment i zapozował do fotografii , po czym obaj ruszyli w stronę swoich szatni.

Polak mógł schodzić z boiska z poczuciem dobrze wypełnionego zadania. Kapitan reprezentacji Polski pierwszą z bramek zdobył w 50. minucie, wykorzystując podanie Francka Kessiego . Iworyczyk przejął piłkę na wysokości pola karnego Ceuty i momentalnie wiedział, co z nią zrobić. Pognał w stronę środka i zagrał do Roberta Lewandowskiego , a ten nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem bramkarza.

Były napastnik Bayernu Monachium dublet skompletował już w 90. minucie, ustalając wynik spotkania. Co ciekawe, realizator początkowo popełnił koszmarny błąd i w efekcie na ekranach zamiast wyniku 5:0 zaprezentował rezultat 6:0 . Na szczęście jednak szybko skorygował swoją pomyłkę.

Robert Lewandowski strzelił dwa gole dla FC Barcelona. Po meczu zrobił sobie zdjęcie z rywalem