FC Barcelona jest na dobrej drodze, by po dwóch latach niepowodzeń, wrócić do gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Po czterech kolejkach zmagań grupowych Robert Lewandowski i spółka są liderami tabeli z dziewięcioma punktami na koncie. Tyle samo "oczek" zgromadzili jednak piłkarze FC Porto, którzy we wtorek zmierzą się na Stadionie Olimpijskim z ekipą prowadzoną przez trenera Xaviego Hernandeza.