Rywal Lewandowskiego znów błysnął. Wiadomo, kiedy spotka się z Polakiem

Robert Lewandowski we wtorkowym meczu z Tottenhamem pokazał, że wraca do formy strzeleckiej i bez wątpienia będzie kluczową postacią w składzie FC Barcelona w nadchodzącym sezonie. Jeszcze przez jakiś czas Polak nie będzie miał poważnego rywala w walce o miejsce w składzie. Jednak przyjście Vitora Roque może to zmienić.