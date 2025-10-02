W środowy wieczór piłkarze FC Barcelona liczyli na kolejne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Na inaugurację pokonali Newcastle (2:1), a tym razem zmierzyli się w absolutnym hicie z PSG. Górą byli paryżanie (2:1), którzy decydującego gola strzelili w 90. minucie. Bohaterem zespołu został Goncalo Ramos. Katalończycy świetnie rozpoczęli mecz, bo już w 19. minucie na prowadzenie wyprowadził ich Ferran Torres. Hiszpan pojawił się w wyjściowej jedenastce kosztem Roberta Lewandowskiego.

To było spotkanie pełne zwrotów akcji. W pierwszej połowie graliśmy naprawdę dobrze, ale w drugiej fizycznie zeszliśmy z toru. Myślę, że właśnie wtedy uciekł nam ten mecz

- Mamy dużo meczów w krótkim czasie. To nie jest wymówka. Jest październik i początek sezonu. Musimy się poprawiać fizycznie i taktycznie. Jestem przekonany, że to zrobimy. Ten mecz to była raczej mała nauczka. Jeśli mamy coś z tego wynieść to na pewno świadomość, co możemy poprawić i dzięki temu stać się silniejsi - dodał.

Torres został zapytany także o rywalizację z Lewandowskim. Polski napastnik większość meczu oglądał z ławki rezerwowych i na boisku pojawił się dopiero w 72. minucie, zastępując Marcusa Rashforda.

- Nie ma złej krwi w tej rywalizacji. Jesteśmy dwoma zawodnikami, którzy walczą o tę samą pozycję, ale zawsze w zdrowej atmosferze. Zawsze mówiłem i będę mówić: uczę się od niego każdego dnia - zaznaczył 25-latek.

FC Barcelona już w niedzielę rozegra kolejne spotkanie. W ramach rozgrywek La Liga zmierzy się w wyjazdowym starciu z Sevillą. Spotkanie zaplanowano na niedzielę (5 października, godz. 16:15). Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii.

