Rywal Lewandowskiego przerwał milczenie. Cała prawda o rywalizacji z Polakiem wyszła na jaw
Hitem 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów było starcie FC Barcelony z PSG. Dość nieoczekiwanie na ławce rezerwowych zasiadł Robert Lewandowski, który na placu gry pojawił się dopiero w końcówce spotkania. W wyjściowej jedenastce zobaczyliśmy Ferrana Torresa, który coraz mocniej wypiera Polaka ze składu. Hiszpan po meczu odniósł się do rywalizacji z Lewandowskim.
W środowy wieczór piłkarze FC Barcelona liczyli na kolejne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Na inaugurację pokonali Newcastle (2:1), a tym razem zmierzyli się w absolutnym hicie z PSG. Górą byli paryżanie (2:1), którzy decydującego gola strzelili w 90. minucie. Bohaterem zespołu został Goncalo Ramos. Katalończycy świetnie rozpoczęli mecz, bo już w 19. minucie na prowadzenie wyprowadził ich Ferran Torres. Hiszpan pojawił się w wyjściowej jedenastce kosztem Roberta Lewandowskiego.
To było spotkanie pełne zwrotów akcji. W pierwszej połowie graliśmy naprawdę dobrze, ale w drugiej fizycznie zeszliśmy z toru. Myślę, że właśnie wtedy uciekł nam ten mecz
- Mamy dużo meczów w krótkim czasie. To nie jest wymówka. Jest październik i początek sezonu. Musimy się poprawiać fizycznie i taktycznie. Jestem przekonany, że to zrobimy. Ten mecz to była raczej mała nauczka. Jeśli mamy coś z tego wynieść to na pewno świadomość, co możemy poprawić i dzięki temu stać się silniejsi - dodał.
Lewandowski musi walczyć o miejsce w składzie. Rywal komentuje. Wypalił wprost
Torres został zapytany także o rywalizację z Lewandowskim. Polski napastnik większość meczu oglądał z ławki rezerwowych i na boisku pojawił się dopiero w 72. minucie, zastępując Marcusa Rashforda.
- Nie ma złej krwi w tej rywalizacji. Jesteśmy dwoma zawodnikami, którzy walczą o tę samą pozycję, ale zawsze w zdrowej atmosferze. Zawsze mówiłem i będę mówić: uczę się od niego każdego dnia - zaznaczył 25-latek.
FC Barcelona już w niedzielę rozegra kolejne spotkanie. W ramach rozgrywek La Liga zmierzy się w wyjazdowym starciu z Sevillą. Spotkanie zaplanowano na niedzielę (5 października, godz. 16:15). Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii.