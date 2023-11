Rysują scenariusz Lewandowskiego poza Barceloną. "Oferta może wstrząsnąć"

Robert Lewandowski w zeszłym roku podpisał kontrakt wiążący go z Barceloną do 30 czerwca 2026 roku. Wypełnienie go w całości może być trudne, bo dyspozycja polskiego napastnika nie należy od jakiegoś czasu do najwyższych, a nieco starsze wiekiem - i nie tylko - gwiazdy są łakomymi kąskami na rynku transferowym. Kataloński dziennik "Sport" pochylił się nad sytuacją 35-latka. Choć jego pozycja w zespole jest niepodważalna, to istnieje scenariusz, w którym mogłoby dojść do głośnego ruchu.