Ruszają po Lewandowskiego. Spotkanie z agentem zaplanowane. "Bardzo atrakcyjna oferta"

Sytuacja Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelona jest w ostatnich miesiącach dość skomplikowana. Polak trafił do klubu latem 2022 roku za kwotę około 50 milionów euro, włączając w to bonusy. Lewandowski przychodził do Barcelony jako piłkarz klasy światowej bliski zdobycia Złotej Piłki.

W klubie tęsknili za Leo Messim, a przyjście Lewandowskiego szybko tę lukę zasypało. Polak błyskawicznie "wkupił się" w łaski kibiców, a swoją grą i golami rozkochał Camp Nou. Jego pierwsze miesiące w Barcelonie były zjawiskowe. Później przyszedł dołek, który trwał nieco ponad rok.

Lewandowski na celowniku. Chcą zaoferować fortunę

Wraz z przybyciem Hansiego Flicka sytuacja Polaka znacząco się poprawiła, a jego forma znów wróciła na bardzo dobre tory. W sezonie 2024/2025 "Lewy" znów był kluczowy, w osiąganiu wielkich sukcesów. Końcówka tamtych rozgrywek była już jednak dla naszego napastnika dość trudna.

Zaczęły się bowiem pojawiać problemy zdrowotne, które przeniosły się także na ten sezon, a "Lewy" z racji na mniejszą dostępność spadł także w hierarchii Hansiego Flicka i gdy tylko jest zdrowy musi walczyć o miejsce w składzie z Ferranem Torresem, który również wykonał krok do przodu.

To wszystko sprawia, że w Barcelonie mają wielkie wątpliwości, czy należałoby zaoferować Lewandowskiemu nową umowę. Chętnych na sprowadzenie Polaka nie brakuje. W Europie najmocniejszym kandydatem wydaje się AC Milan, ktory w ostatnich latach często sięgał po doświadczonych piłkarzy.

Istnieje jednak także opcja transferu poza Europę. Tutaj wymienia się dwa kierunki. Pierwszym są przenosiny do Stanów Zjednoczonych, gdzie faworytem wydaje się Chicago Fire. Finansowo bez wątpienia najkorzystniej prezentują się jednak warunki, które mogą przedstawić najmożniejsi z Arabii Saudyjskiej.

Ci już w przeszłości wykazywali zainteresowanie Lewandowskim, ale wówczas Polak odrzucił ich "zakusy". Tym razem sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej, a hiszpański "AS" informuje o spotkaniu z agentem kapitana reprezentacji Polski - Pinim Zahavim. To właśnie ono może przesądzić.

"Przyszłość Roberta Lewandowskiego w przyszłym sezonie zależy od spotkania jego agenta, Piniego Zahaviego, z przedstawicielami saudyjskiej Premier League. Możliwość rozegrania co najmniej dwóch sezonów w lidze Arabii Saudyjskiej jest dla zawodnika bardzo realna i atrakcyjna finansowo" - czytamy.

W przeszłości Saudyjczycy mieli oferować Lewandowskiemu okrągłe sto milionów euro za sezon gry w ich lidze. Obecnie w Barcelonie nasz napastnik inkasuje rocznie około 15 milionów euro netto. "AS" nie podaje jaką pensję w tym momencie mógłby otrzymać 37-letni snajper "Dumy Katalonii".

FC Barcelona – Athletic Bilbao. Skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026 Urbanandsport AFP

